Цікаво, що США і Росія поступово змінюють свою риторику. Трамп розраховував на кавалерійський наступ, але цього не вийшло. Тепер і Вашингтон, і Москва кажуть, що працюватимуть над завершенням війни, але терміни не відомі.

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Що сказав Путін про терміни завершення війни

За словами диктатора, Трамп почав отримувати інформацію про ситуацію та змінив свою думку щодо швидкого завершення війни.

Це абсолютно природно, тут немає нічого особливого. Він почав отримувати об'єктивну інформацію, і це змінило його підхід. Потрібен якийсь час. Скільки саме потрібно – я зараз не готовий відповісти,

– сказав Путін.

Він додав, що Росія хоче провести зустріч із Трампом.

"Я хотів би провести таку зустріч. Але, повторюся, потрібно її підготувати, щоб був результат (...) Потрібно вийти на прийнятні для обох сторін рішення, а це, звісно, непросте завдання", – заявив господар Кремля.

Путін наголосив: заяви Трампа про завершення війни за 24 години були тоді, коли мільярдер ще не обійняв посаду. Тепер же Трамп, як президент, почав отримувати дані від спецслужб. І оцінив, що для завершення війни буде потрібно щонайменше пів року.

Україна хоче, щоб США були поінформовані з перших уст

Додамо, що спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог називав термін у 180 днів. Володимир Зеленський хоче, щоб Келлог побував на фронті та поговорив із солдатами особисто. Й оцінив, чи можна проводити вибори під час війни.

Українська сторона переконана, що Келлог і Венс розкажуть Трампу про реальний стан речей. І тоді, можливо, Трамп зустрінеться із Зеленським.