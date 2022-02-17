Путин не хочет, – российский политолог о признании боевиков на Донбассе

Госдума поддержала обращение к Владимиру Путину о признании боевиков на Донбассе. На самом же деле таким образом Москва просто разыграла сценарий, чтобы запугать Украину.

Об этом в эфире 24 канала сказал российский политолог Дмитрий Орешкин. Он считает, что если бы Путин хотел признать боевиков – он бы сделал это раньше.

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"Путин этого не хочет. Дмитрий Песков не зря сказал, что это последний гвоздь в гроб Минских договоренностей", – объяснил Орешкин.

Думаю, это элемент запугивания,

– добавил политолог.

По его словам, Россия в ближайшее время будет нагнетать ситуацию на оккупированной территории.

"Однако признавать эти территории – это потенциальная угроза, которая нужна Путину только до тех пор, пока она не реализована", – заметил Орешкин.

Он добавил, что Украина ведет себя адекватно и на эти провокации не поддается, поэтому нет повода для волнения.

Орешкин о последних действиях России: смотрите видео 24 канала

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