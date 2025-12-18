Путин не хочет заканчивать войну, но его экономика не способна продолжать, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Путин не хочет заканчивать войну, но экономика России не способна ее продолжать.
- Способность России продолжать войну зависит от санкций, а США должны усилить давление, если Путин попытается затормозить дипломатическую активность.
Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине. В то же время, по словам президента, российская экономика не позволяет стране-агрессору продолжать боевые действия.
Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.
Читайте также "Война закончилась бы уже завтра": кто срывает мирные переговоры и как этому способствует Трамп
Может ли Путин продолжать войну?
Владимир Зеленский объяснил, что сигналы, которые дает Путин, абсолютно не новые для Украины.
Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать,
– отметил президент.
По его словам, способность России продолжать войну в значительной степени зависит от позиции международных партнеров Украины, прежде всего от санкционного и дипломатического давления.
Зеленский также сообщил, что американские партнеры заявляют о якобы готовности Путина к завершению войны как публично, так и в непубличных контактах. Президент напомнил, что Украина поддерживает инициативы США, однако согласна не со всеми аспектами возможных договоренностей.
Я не думаю, что экономика Путина способна продолжать войну в тех объемах, которые были до этого,
– добавил Владимир Зеленский.
По словам главы государства, если санкции будут реально работать, а Соединенные Штаты будут действовать честно и открыто, возможности России продолжать войну будут ограничены. В случае попыток Путина затормозить нынешнюю дипломатическую активность, наиболее интенсивную за последнее время, США должны усилить давление на Россию.
Санкции против России: последние новости
Еврокомиссия планирует представить предложения по 20-му пакету европейских санкций против России после Нового года. Документ могут подготовить в январе, а утвердить к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Обсуждение нового санкционного пакета еще не началось, поскольку Еврокомиссия не подала соответствующих предложений.
17 декабря Европарламент также одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа и сжиженного природного газа. Соответствующую инициативу поддержали 500 депутатов Европарламента, против проголосовали 120, еще 32 воздержались.