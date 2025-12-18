Путин не хочет заканчивать войну, но его экономика не способна продолжать, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине. В то же время, по словам президента, российская экономика не позволяет стране-агрессору продолжать боевые действия.

Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.

Может ли Путин продолжать войну?

Владимир Зеленский объяснил, что сигналы, которые дает Путин, абсолютно не новые для Украины.

Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать,

– отметил президент.

По его словам, способность России продолжать войну в значительной степени зависит от позиции международных партнеров Украины, прежде всего от санкционного и дипломатического давления.

Зеленский также сообщил, что американские партнеры заявляют о якобы готовности Путина к завершению войны как публично, так и в непубличных контактах. Президент напомнил, что Украина поддерживает инициативы США, однако согласна не со всеми аспектами возможных договоренностей.

Я не думаю, что экономика Путина способна продолжать войну в тех объемах, которые были до этого,

– добавил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, если санкции будут реально работать, а Соединенные Штаты будут действовать честно и открыто, возможности России продолжать войну будут ограничены. В случае попыток Путина затормозить нынешнюю дипломатическую активность, наиболее интенсивную за последнее время, США должны усилить давление на Россию.

