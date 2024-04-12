Пытаются угодить фюреру, – политолог предположил, чего хочет Путин

Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет помочь Путину заморозить войну, но проблема в том, что диктатор сам того не хочет. Ему не надо пока никакой заморозки, а наоборот он стремится к эскалации.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его мнению, Путин только будет усиливать в дальнейшем давление на украинскую линию фронта.

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"Я думаю, эта линия Эрдогана и всего псевдолиберального лагеря показывает то, что они пытаются популяризировать эту версию. Думают, если постоянно будут вбрасывать, то может Путин попытается идти этим путем. Но этого не произойдет. Путин много раз доказывал, что он параноик и останавливаться не собирается в этой войне", – отметил Эйдман.

Чего хочет Путин

Впрочем, эта история демонстрирует, что среди кремлевской верхушки нет единства. Политолог сказал, что некоторые действительно хотели бы заморозить войну, но Путин не собирается этого делать.

"Главный "голубь мира" – Абрамович. Он имеет определенное влияние в Турции, определенный кредит доверия у Эрдогана. Он что-то точно мутит и об этом писали. Но Путин ему это позволил", – сказал Эйдман.

Есть те, кто держится в тени, но хотели бы тоже заморозки войны.

"Например, все большая часть олигархов. Война изменила их правила игры, многие пострадали от западных санкций. Они бы были рады, чтобы это однажды закончилось. Также большая часть российских чиновников не заинтересованы. Они привыкли пилить и воровать, а потом вкладывать в свою недвижимость. Часть силовиков тоже хотели бы, чтобы это закончилось", – добавил политолог.

Но вместе с ними есть те, кто активно подыгрывает фюреру. В частности, российские пропагандисты в виде Соловьева, который давно уже не в себе.

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