Таку думку в розмові з 24 Каналом озвучив політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. На його думку, Путін лише посилюватиме надалі тиск на українську лінію фронту.

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"Я думаю, ця лінія Ердогана і всього псевдоліберального табору показує те, що вони намагаються популяризувати цю версію. Думають, якщо постійно вкидатимуть, то може Путін спробує йти цим шляхом. Але цього не відбудеться. Путін багато разів доводив, що він параноїк і зупинятися не збирається у цій війні", – відзначив Ейдман.

Чого хоче Путін

Утім, ця історія демонструє, що серед кремлівської верхівки немає єдності. Політолог сказав, що дехто і справді хотів би заморозити війну, але Путін не збирається цього робити.

"Головний "голуб миру" – Абрамович. Він має певний вплив у Туреччині, певний кредит довіри у Ердогана. Він щось точно мутить і про це писали. Але Путін йому це дозволив", – сказав Ейдман.

Є ті, хто тримається у тіні, але хотіли б теж заморозки війни.

"Наприклад, все більша частина олігархів. Війна змінила їхні правила гри, багато постраждали від західних санкцій. Вони б були раді, щоб це одного дня закінчилося. Також більша частина російських чиновників не зацікавлені. Вони звикли пиляти і красти, а потім вкладати у свою нерухомість. Частина силовиків теж хотіли б, щоб це закінчилося", – додав політолог.

Та разом з ними є ті, хто активно підігрує фюреру. Зокрема, російські пропагандисти у вигляді Соловйова, який давно вже не при тямі.

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