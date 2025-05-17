Путин еще хочет воевать: британский генерал назвал условия, которые заставят Россию остановиться
- Генерал-майор в отставке Чип Чепмен считает что для подписания мирного соглашения существует большая пропасть между ожиданиями Украины и России, и длительное перемирие вряд ли возможно в ближайшее время.
- Трамп стремится завершить российско-украинскую войну через переговоры, но Чепмен считает, что переговорный процесс может занять годы.
Российский диктатор возглавляет Кремль уже 25 лет. Он не заканчивает войну, потому что боится потерять свою власть. Путин никогда добровольно не оставит президентское кресло.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен, озвучив, что глава Кремля хочет достичь достаточной победы, чтобы оправдать потраченные деньги и огромные потери своей армии. Это и удерживает его в войне.
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Три причины для завершения войны
Чепмен считает, что российский диктатор оказывается в тупике. По его мнению, или российская армия уйдет с поля боя (как это было 1917 году, что привело к Брестскому мирному договору), или экономика России полностью разрушится.
Война заканчивается по таким причинам: решительна военная победа, что маловероятно для обеих сторон; невозможность достичь победу или слишком большие затраты, что заставляет страну начать переговоры. Третья возможная причина – дезертирство в окружении Путина, но признаков этого пока нет,
– озвучил Чепмен.
Главе Кремля, по мнению генерал-майора в отставке, политически сложно выйти из этой войны, если он не убедит россиян в том, что он удержал хотя бы аннексированные территории. Россия внесла ряд украинских областей в свою конституцию. Однако, как подчеркнул Чепмен, российская армия до сих пор полностью эти земли не контролирует, поэтому отдать их России – это абсурд.
Удастся ли вскоре подписать мирное соглашение
Сейчас цель американского президента Трампа – завершить российско-украинскую войну, а основная задача на ближайшее время – объявить перемирие и провести переговоры.
"Не думаю, что он это рассматривает как победу или поражение, он это видит как прекращение убийств. Это подход, ориентированный на гуманитарное направление. Проблема в том, что это вознаграждает агрессора. Запад и Украина должны настаивать на справедливом мире", – отметил Чепмен.
Однако, по его словам, пока существует пропасть между двумя сторонами и тем, чего до сих пор хочет Россия. А она стремится, чтобы Украина сдалась. На это страна-агрессор надеялась еще во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.
Этого не произойдет. Эта пропасть настолько велика, что это заставляет думать, что в ближайшие недели маловероятным будет достижение долговременного мирного соглашения,
– озвучил Чепмен.
Перемирие, по его мнению, вряд ли будет устойчивым. Он также подытожил, что надежды Трампа быстро провести переговоры – не оправдаются. Ведь, как показывает исторический опыт, на это иногда требуются годы. Чепмен отметил, что для завершения Корейской войны понадобилось два года и 500 переговоров. Чтобы закончить Вьетнамскую войну – пять лет переговоров.