Путин злоупотребляет доверием Трампа: президент США не может осознать самое главное

Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев пытается договориться с Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине. Однако условия, которые предлагает президент США, не устраивают главу Кремля и он любой ценой готов продолжать войну.

Политтехнолог Олег Постернак в разговоре с 24 Каналом объяснил мотивацию российского диктатора. Также он отметил, почему администрации Дональда Трампа так трудно прийти к согласию с Кремлем относительно окончания войны в Украине.

Читайте также Трамп заявил, что не знает, сможет ли найти способ окончания войны в Украине

Путин использует Трампа

Постернак отметил, что Путин является одержимым войной и живет ею.

Он сформировал идентичность россиян и его политического режима путем войны. Она является столпом режима Путина. Если ее убрать, то надо заменить основы этого режима новым фундаментальным базисом, которого нет,

– подчеркнул он.

Именно через войну режим и значительная часть российской публики себя самовыражает. И в этом, по мнению политолога, заключается природа менталитета россиян.

Поэтому проблема американцев в том, что они этого не способны понять. Трамп считает, что стоит ему предложить Путину определенные совместные торговые, бизнес проекты, и тот, будучи прагматиком, по мнению Трампа, должен согласиться. И тогда кейс украино-российской войны можно будет спокойно закрыть,

– заметил он.

Однако Трамп не может понять, по мнению Постернака, реальной экзистенциальной природы этой войны. Путин, зная, что Трамп этого не понимает, злоупотребляет кредитом доверия. Он использует это для того, чтобы выбивать перспективу военной помощи для Украины со стороны западных стран, продавливать свои максималистские требования, заставлять США действовать как скрытая мягкая сила, давящая на Киев, чтобы он принял требования России.

Поэтому патовость ситуации заключается в том, что в администрации Трампа нет человека, который разложит этот конфликт по полкам реального осознания его сути, а не как конфликт, как его представляет Трамп, двух сумасшедших подростков в парке, выясняющих отношения,

– отметил политолог.

Для того чтобы понять российско-украинский конфликт, нужно открыть учебники по истории и узнать, какими были отношения между украинским народом и российской имперской машиной на протяжении последних по меньшей мере 300 лет.

В то же время 12-дневная война на Ближнем Востоке показала, как США могут вести себя в случае, когда их коренные интересы будут завязаны с определенным конфликтным кейсом,

– отметил Олег Постернак.

Однако, по его словам, пока у Трампа нет понимания, что американский интерес, в частности, заключается в победе или хотя бы в отстаивании Украины и деоккупации украинских территорий.

К слову, политолог Олег Лесной, анализируя разговор Дональд Трампа и Владимира Путина, считает его результаты негативными. Президент США после беседы с российским диктатором признал, что Путин "хочет продолжать убивать людей". По словам Лесного, Трамп четко понял, что "Путин не хочет мира, его не будет в ближайшее время", потому что глава Кремля "стремится достичь своей цели в Украине" и не хочет сходить с этого пути.