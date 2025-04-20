Российские пропагандисты усиливают нарратив внутри страны о продолжении агрессии против Украины. Неизвестно, могла бы смена власти Владимира Путина каким-то образом повлиять на это. Однако кремлевский диктатор зашел слишком далеко, начав агрессию против Украины. Это создало немало проблем для его режима.

Бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав рассказал 24 Каналу, что, несмотря на дискуссии о прекращении огня, Путин нисколько не изменил свои военные цели. Понятно, что он все еще хочет захватить и милитаризировать Украину, ни о каких компромиссах, вероятно, не говорится.

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У Путина есть проблема

Ричард Дирлав подчеркнул, что у Путина есть серьёзная проблема – он не имеет возможности дать заднюю в своей политике.

Он настолько предан этому конфликту, что не может вернуться назад и все изменить. У меня есть сомнения относительно устойчивости военного конфликта без руководства Путина,

– высказался Дирлав.

Кремлевскому диктатору, вероятно, сейчас очень сложно найти приемлемый для себя выход из ситуации, в которой он оказался, начав агрессию против Украины. Все потому, что Путин не ожидал столь долгого противостояния.

За более чем 3 года войны Россия потратила чрезвычайно много. По мнению бывшего главы британской разведки, забыть об этом оккупантам будет чрезвычайно трудно.

Он (Путин – 24 Канал) погряз по уши и продолжает еще глубже и глубже погружаться. Хотя диктатор и сказал, что, возможно, Россия рассмотрит прекращение огня, однако сейчас нет никаких доказательств, что Кремль настроен на это,

– добавил он.

К слову, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что так называемое "пасхальное перемирие", инициированное Путиным, является лишь фикцией. Он обвинил российского диктатора в военных преступлениях и подчеркнул, что именно Россия начала эту войну, которую могла бы прекратить уже сегодня.