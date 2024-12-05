Неожиданный удар: почему путинские войска сбежали из Алеппо и других городов в Сирии

В конце ноября сирийская оппозиция начала серьезное наступление на позиции правительственных войск Башара Асада, который впоследствии сбежал в Москву. В то же время дипломаты и российские войска в результате вооруженных беспорядков сбежали из Дамаска, Алеппо и других городов в Сирии.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, как так случилось, что Владимир Путин упустил Сирию. Напомним, что буквально через три дня после начала наступления сирийской оппозиции, 30 ноября, войска Асада объявили о выходе из Алеппо.

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Почему российские войска массово покидают сирийские города

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) и ее союзники захватили Алеппо, в результате чего правительственные силы вместе с иранскими, ливанскими и российскими союзниками бежали из города.

Кроме того, по данным Главного управления разведки, российские оккупационные войска сбежали из Хамы, откуда эвакуировались на базу "Хмеймим", где у них расположен координационный штаб. Россияне сбежали еще из нескольких сирийских городов, а в столице Сирии – Дамаске уже начались вооруженные беспорядки.

Этот неожиданный удар оказался вполне действенным и российским войскам пришлось бежать. Я думаю, что на это повлияло то, что Путину пришлось снять значительную часть войск из Сирии и перебросить на украинский фронт. Одновременно держать и Сирию, и Украину трудно,

– отметил Яковенко.

Кроме того, Россия эвакуирует военно-морские силы со своей базы в сирийском городе Тартус. Аналитики Института изучения войны считают, что это может свидетельствовать о том, что в ближайшей перспективе страна-агрессор не планирует отправлять существенные подкрепления в поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

В то же время сирийская оппозиция время даром не теряла. Все время в провинции Идлиб она готовилась с помощью турецких инструкторов. Поэтому сейчас сирийская оппозиция составляет довольно серьезную силу.