Путин добивался от ЮАР гарантий неприкосновенности, чтобы "обкатать" двойника, – Жданов

Диктатор Владимир Путин не посетит саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в августе. Кремль не хотел отправлять на саммит главу МИД страны-агрессорки Сергея Лаврова и до последнего добивался гарантий безопасности для бункерного деда.

Такое мнение на своем ютуб-канале озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его мнению, Кремль хочет, чтобы после смерти настоящего Путина "правил" его двойник.

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"Хотят продлить эпоху Путина"

Жданов отметил, что ЮАР была бы вынуждена арестовать Путина по международному ордеру МУС. Однако Кремль потребовал гарантии, что Путина не задержат, когда он прилетит на саммит.

Мне кажется, что Россия потребовала гарантий неприкосновенности Путина на этом саммите, чтобы "обкатать" своего двойника Путина. Их очень много. В Кремле иногда путаются, кто с каким Путиным разговаривал. Сам Путин вроде бы очень болен. Он нигде не участвует, а отправляет двойников,

– сказал он.

Военный эксперт считает, что когда настоящий Путин умрет, в России хотят, чтобы якобы у власти был двойник диктатора.

"Видимо, они хотят продлить эпоху Путина заменой. Если настоящий зачахнет в бункере, то они посадят на трон двойника и притворятся, что Путин жив", – предположил Жданов.

Тот факт, что Россия угрожала ЮАР войной в случае ареста Путина, подтверждает, что в Кремле хотели "обкатать" двойника диктатора.

БРИКС – геополитическая группа крупных по площади и населению стран, в которые входят Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и Россия. В этот раз саммит БРИКС должен пройти в ЮАР.

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