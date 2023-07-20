Таку думку на своєму ютуб-каналі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. На його думку, Кремль хоче, щоб після смерті справжнього Путіна "правив" його двійник.

До теми Злякався ордера: Путін таки не відвідає саміт БРІКС у Південній Африці

"Хочуть продовжити епоху Путіна"

Жданов зазначив, що ПАР була б змушена арештувати Путіна за міжнародним ордером МКС. Однак Кремль вимагав гарантії, що Путіна не затримають, коли він прилетить на саміт.

Мені здається, що Росія вимагала гарантій недоторканості Путіна на цьому саміті, щоб "обкатати" свого двійника Путіна. Їх дуже багато. У Кремлі іноді плутаються, хто з яким Путіним розмовляв. Сам Путін нібито дуже хворий. Він ніде не бере участь, а відправляє двійників,

– сказав він.

Військовий експерт вважає, що коли справжній Путін помре, у Росії хочуть, щоб начебто при владі був двійник диктатора.

"Мабуть, вони хочуть продовжити епоху Путіна заміною. Якщо справжній зачахне у бункері, то вони посадять на трон двійника та вдаватимуть, що Путін живий", – припустив Жданов.

Той факт, що Росія погрожувала ПАР війною у випадку арешту Путіна, підтверджує, що у Кремлі хотіли "обкатати" двійника диктатора.

Зверніть увагу! БРІКС – геополітична група великих за площею та населенням країн, куди входять Бразилія, Індія, Китай, ПАР та Росія. Цього разу саміт БРІКС має відбутися в ПАР.

Жданов про погрози Путіна: дивіться відео

Путін не їде на саміт БРІКС: головне