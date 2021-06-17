"Путин получил то, чего хотел": что будет с вопросом Украины после саммита в Женеве

"Путин получил от Байдена в Женеве точно то, что он хотел" – с таким названием вышла статья в авторитетном американском издании CNN. Однако журналисты считают, что президент США не справился со своей задачей на саммите.

Некоторые СМИ считают, что Байден не смог заставить Путина изменить свою агрессивную внешнюю политику. В то же время Байдена, согласно информации американских изданий, прекратить вмешательство во внутренние дела США, остановить кибератаки и начать уважать международное право.

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"Кажется, никакие дружеские слова не остановят российского лидера от того, чтобы продолжить решительно реализовывать свою политическую программу как у себя дома в России, так и за рубежом, практически безнаказанно", – говорится в статье CNN.

Сами же президенты очень осторожно оценили результаты своих первых личных переговоров. Джо Байден отметил, что тон всей встречи был добрым, позитивным и не было резких действий.

Если мы расходились во мнениях, я не соглашался, я говорил об этом. Если он не соглашался, то тоже говорил об этом,

– отметил президент США.

Зато Путин сказал, что встреча проходила "в принципиальном ключе". По многим позициям оценки расходятся, но с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций, считает президент России.

Встреча длилась всего 3 часа

Вместо запланированных 5 часов саммит длился чуть больше, чем 3 часа. За это время лидеры США и России успели обсудить вопросы стратегической безопасности, восстановление дипломатических отношений и "красные линии" в отношениях двух государств. Однако никакого прорыва на встрече достигнуто не было, да и не надеялись на него ни в Вашингтоне, ни в Москве.

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"В целом результаты ожидаемые, то есть никаких прорывных результатов. Стороны подтвердили лишь те свои позиции, которые они озвучивали и ранее", – отметил исполнительный директор Фонда "Возрождение" Александр Сушко.

Впрочем определенную цель в двусторонних отношениях удалось наметить. Эксперт Украинского института будущего Илия Куса рассказал, что главный результат – это то, что сторонам удалось заложить рабочую основу для того, чтобы перевести свои отношения в перспективе в более управляемый формат.

На саммите в Женеве важные вопросы остались без ответа

Джо Байден дал Владимиру Путину полгода, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений поддерживать стратегический диалог по важнейшим вопросам, в частности:

сокращению ядерного вооружения;

кибербезопасности;

демилитаризации Арктики;

борьбы с климатическими изменениями.

Однако по мнению американских экспертов – это все равно оставляет без ответа важные для США вопросы. Исполнительный директор Института современных мировых отношений Херихор Файфер вообще считает, что Путин "постоянно врет и это хорошо понимают в Белом доме, но не знают, что с этим делать".

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"По моему мнению расчеты Белого дома были полностью ошибочными и они показывают, что США не многому научились за 20 лет, в течение которых Путин обманывал Запад, играя в постепенное наращивание агрессии с периодическими небольшими эпизодами фальшивой "разрядки". Я считаю эту встречу еще одним таким эпизодом", – сказал Файфер.

Похоже, что в это правило вписывается и поведение Кремля относительно Украины, которая также была предметом переговоров в Женеве. Однако на пресс-конференции оба президента были немногословны по этому вопросу.



Стороны могут перевести отношения в другой формат / Фото AP

"Что касается Украины, то да, эта тема поднималась. Не могу сказать, что уже очень подробно. По поводу возможного вступления Украины в НАТО – эта тема затрагивалась "мазком", – сказал российский президент.

В то же время Джо Байден сообщил о непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, на саммите договорились продолжить дипломатические усилия в рамках минских договоренностей.

Прорыва в вопросе Украины может не быть

Однако эксперты отметили, что надеяться на прорыв в решении украинского вопроса тоже не стоит, ведь позиции США и России очень отличаются.

Если они придут к какому-то компромиссу относительно Украины, то единственный компромисс, приемлемый для всех сторон – это заморозить этот конфликт на долгие годы,

– сказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

И если Москве это выгодно, потому что замороженный конфликт на Донбассе – это важный рычаг влияния на Киев и Брюссель, то для Вашингтона сейчас большая угроза исходит от Китая, а не от России. Следовательно, на восточном направлении сосредоточено больше усилий и Кремль может попытаться играть на этом поле и даже пытаться давить на Белый Дом, чтобы добиться уступок в украинском вопросе.

"Я не думаю, что здесь мы можем получить какой-то торг. "Китай вместо Украины" – этого не будет, потому что это противоречит тому стилю политики и потому как мыслит мир, американская политическая элита, которую представляет Байден", – считает исполнительный директор Фонда "Возрождение" Александр Сушко.

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Байден и Путин в Женеве сошлись на прагматизме в отношениях. Оба президента признали, что сейчас – это лучшая база для развития отношений, потому что о доверии между двумя государствами речь не идет. Это должно быть сигналом и для Киева, ведь Украина нуждается в поддержке Белого дома в противостоянии российской агрессии, поэтому должен принимать во внимание новые геополитические реалии.

Байден и Путин четко показали, что они мыслят категориями довольно прагматичными, поэтому Украине нужно выходить на внешнеполитический прагматизм, иначе просто нас размоют на международной арене,

– сказал Илия Куса.

Переформатируют ли внешнюю политику на Банковой покажет первая встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом, которая должна состояться в июле 2021 года.