Неуважение или страх: Путин не приехал в аэропорт встречать Си Цзиньпина

В Россию 20 марта приехал китайский лидер Си Цзиньпин. Это его первый визит в дерево-агрессорку за 4 года. Тем не менее, российский диктатор Владимир Путин даже не встретил политика.

Самолет главы КНР приземлился в московском аэропорту "Внуково". 24 Канал. Путин из своего бункера выйти не решился. Вместо президента китайского лидера встретил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

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Путин не приехал в Си Цзиньпин

Российские пропагандисты обнародовали видео, на котором видно, как китайский лидер спускается по трапу самолета.

Его уже ждала российская делегация. Президент КНР даже не сразу узнал Чернышенко и направился мимо него дальше. Однако охранник преградил китайскому лидеру дорогу, не давая пройти дальше.

В сети отмечают, что это максимальное неуважение к Си Цзиньпину.

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