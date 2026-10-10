"Россия будет воевать, пока не достигнет целей": Путин отверг переговори во время звонка с Трампом

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение продолжать войну против Украины. Москва не меняет своей позиции и будет вести войну до тех пор, пока не достигнет всех поставленных целей.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Что Путин сказал Трампу о войне в Украине?

Во время телефонного разговора Путин подтвердил неизменность позиции России в отношении войны против Украины. Глава Кремля дал понять, что Москва не собирается отказываться от своих военных целей и будет продолжать боевые действия. В частности, Путин заявил, что Россия будет воевать, "пока не достигнет всех поставленных целей".

Ушаков также рассказал, что Трамп "тепло поздравил" российского диктатора с днем рождения, неформально пожелал ему успехов и благополучия и передал приветствия от первой леди США.

В ходе разговора российский диктатор также обвинил Украину в якобы попытках сорвать выборы в России. Кроме того, он распространял пропагандистские утверждения о якобы бесперспективности украинского сопротивления. Российские войска якобы "полностью владеют инициативой и продвигаются вперед на фронте".

По словам Ушакова, после разговора Трамп распорядился передать украинской стороне определенные "сигналы", полученные от России.

После телефонного разговора с Путиным Дональд Трамп заявил о договоренностях по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, это должно способствовать снижению цен на топливо.

Впоследствии Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую операции с российским дизельным топливом, в частности его продажу, доставку, разгрузку и импорт, до 7 апреля 2027 года.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал это решение Вашингтона. Он заявил, что оно может принести России дополнительные средства для продолжения войны, а украинскую переговорную команду, которая находится во Флориде и ведет переговоры с американской стороной, фактически используют "в качестве прикрытия".

Зеленский назвал такое решение слабым и подчеркнул, что оно не соответствует партнерскому подходу.