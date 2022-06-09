Путин неожиданно перенес ежегодный телемарафон с россиянами: Кремль молчит

Российский президент Владимир Путин каждый год проводил так называемую прямую линию со своим населением. В этом году он отказался.

О том, что мероприятию не будет сообщили российские медиа. Новые даты его возможной проведения не называют, сообщает 24 канал.

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Прямая линия не может состояться в этом месяце,

– сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, неизвестно, когда проведут "прямую линию". Но подготовка к этому как будто продолжается. По каким причинам отменили эту меру, которую проводили многие годы, Песков не счел нужным объяснить.

Ранее спикер Путина после Петербургского международного экономического форума говорил, что мероприятие якобы состоится 15 – 18 июня.

Такую прямую линию Путина проводили каждый год с 2001 года. Не было мероприятия только в 2004, 2012 и 2020 годах. В прямом эфире россияне задают Путину вопросы.

Путин болен раком

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что в России медленно начинается движение в направлении свержения путинского режима. Это связано, в частности, с неудовлетворительным состоянием здоровья русского диктатора. Буданов говорил, что у Путина рак и еще целый "букет болезней". А победа Украины приведет к смене политического руководства России.

Также у Путина большие неприятности из-за его вторжения в Украину. Ведь от санкций страдают не только экономика России и обычные люди. Под ограничения попали и люди из ближайшего окружения диктатора. В Украине активы компании, которой владели люди из окружения Владимира Путина, также оказались под арестом. Это стало возможным благодаря действиям Службы безопасности Украины и Киевской прокуратуры.

Также Россия делает все возможное, чтобы дискредитировать процесс снабжения оружием в Украину. На Западе появляется риторика, что Украина получит оружие, война закончится, а затем оружие будет в других горячих точках. Но такая пропаганда против украинских вооруженных сил не сработает. Также Россия не хочет пугать своих людей, поэтому говорит им, что Украина действительно получит 2-3 единицы оружия. Хотя это ложь в привычном духе россиян.

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