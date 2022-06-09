Про те, що заходу не буде повідомили російські медіа. Нові дати його можливого проведення не називають, повідомляє 24 канал.

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Пряма лінія не може відбутися в цьому місяці,

– сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, невідомо, коли саме проведуть "пряму лінію". Та підготовка до цього нібито триває. З яких причин скасували цей захід, який проводили багато років, Песков не вважав за потрібне пояснити.

Раніше спікер Путіна після Петербурзького міжнародного економічного форуму казав, що захід нібито відбудеться 15 – 18 червня.

Таку пряму лінію Путіна проводили кожного року з 2001-го. Не було заходу лише в 2004, 2012 і 2020 роках. У прямому ефірі росіяни задають Путіну питання.

Путін хворий на рак

Очільник української розвідки Кирило Буданов заявляв, що у Росії повільно розпочинається рух в напрямку повалення путінського режиму. Це пов'язано, зокрема, із незадовільним станом здоров'я російського диктатора. Буданов казав, що у Путіна рак і ще цілий "букет хвороб". А перемога України призведе до зміни політичного керівництва Росії.

Також у Путіна великі неприємності через його вторгнення в Україну. Адже від санкцій страждає не лише економіка Росії та звичайні люди. Під обмеження потрапили й люди з найближчого оточення диктатора. В Україні активи компанії, якою володіли особи з оточення Володимира Путіна також опинилися під арештом. Це стало можливим завдяки діям Служби безпеки України та ​​Київської прокуратури.

Також Росія робить все можливе, щоб дискредитувати процес постачання зброї в Україну. На Заході з'являється риторика, що Україна отримає зброю, війна закінчиться, а потім ця зброя буде в інших гарячих точках. Але така пропаганда проти українських Збройних Сил не спрацює. Також Росія не хоче лякати своїх людей, тому каже їм, що Україна насправді отримає 2 – 3 одиниці зброї. Хоча це брехня у звичному дусі росіян.

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