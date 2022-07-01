Путин неожиданно признался в слабости России, – Пионтковский

В стратегической концепции НАТО за Россией был закреплен статус главной угрозы. Кроме того, отметили, что ядерное оружие остается главным сдерживающим агрессоров фактором. То есть теперь шантажирует не только Путин.

Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что так НАТО тоже показали свою "ядерную дубинку" президенту России Владимиру Путину.

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Неожиданное признание Путина

По его мнению, Путин сошел с ума настолько, что верил в то, что у Запада нет ядерного оружия. Если говорить точнее, он был убежден, что США не отважатся применить его.

Как отметил публицист, глава Кремля об этом открыто говорил на пресс-конференции во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, который состоялся за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Путин неожиданно признался, что Россия слабее конвенционального уровня. Однако у них есть ядерное оружие, в котором они превосходят (Запад – 24 канал),

– отметил Пионтковский.

Как он подчеркнул, похоже, что президент России до сих пор верит в такую чушь. Однако и Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс несколько раз решительно заявляли, что в случае применения тактического ядерного оружия они нанесут сокрушительный удар как по России, так и по Путину лично.

Украина сейчас единственная, кто удовлетворяет критериям НАТО

В то же время, как предположил Пионтковский, у Путина было убеждение, что против России не применят ядерное оружие из-за того, что Запад постоянно отступал из-за такого шантажа. Публицист напомнил, что он срабатывал еще с 2007 года, когда НАТО отказало Украине в членстве.

Официально заявили, что Украина не подходит НАТО по каким-либо критериям. Сейчас это просто забавно. А что Северная Македония, Черногория, Албания отвечают очень высоким критериям демократии и развития, которых нет в Украине?

– заявил Пионтковский.

По его словам, Украина сейчас единственная, удовлетворяющая критериям НАТО. Особенно тому, ради которого, был создан Североатлантический Альянс – защита от советской и российской агрессии.

Пионтковский рассказал, что Путин признался в слабости: смотрите видео



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