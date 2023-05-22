От Путина сейчас зависит только одно – решение о суициде, – политтехнолог

Россияне долго утверждали, что у них все идет по плану. Однако то ли план был нацелен на саморазрушение, то ли оккупантам просто нравится как все вокруг горит, а люди суетятся. В последнее время все чаще российское небо не выдерживает их самолеты, а теперь еще и бойцы "Русского добровольческого корпуса" совершают рейды по населенным пунктам в Брянской и Белгородской областях.

Владимир Путин воспринимает остро негативные процессы, которые запустились в России, однако влияния на них уже не имеет. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман.

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Уже ни для кого не секрет, что вся доносящаяся Путину информация на самом деле является ложью. Ведь он 24 февраля 2022 года надеялся на теплую встречу с цветами в Украине, однако этого не произошло. Так же как не произошло взятие Киева за 3 дня, да и вообще многое ушло не по плану. Скорее даже – все.

Зеленский в России решает больше Путина

Единственное, на что Путин может крайне болезненно отреагировать на то, что против России на ее же территории воюют российские граждане. Поэтому он обезвреживает бывших сотрудников КГБ, ведь они для него не оппозиционерами, а предателями.

Нам уже пора прекратить думать о чем говорят Путину. От него уже ничего не зависит. От него зависит сегодня только одно решение – оно связано с суицидом,

– добавил аналитик.

По его убеждению, Зеленский сейчас больше влияет на происходящее в России. И у россиян уже нет другого выхода, они всей страной будут отвечать за то, что сделали военные преступники.

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