Украинцы и русские – один народ, – Путин о том, почему Украина не "недружественное государство"

Владимир Путин в очередной раз отличился антиукраинским заявлением. Он отметил, что не видит разницы между украинцами и русскими.

Именно поэтому Россия не внесла Украину в список "недружественных государств". Такое циничное заявление Путин сделал в интервью пропагандистским СМИ.

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Почему Украина не в "недружественном списке" России

О том, почему Украину не внесли в "черный список Кремля", Путина спросили во время онлайн-общения с обычными гражданами.

Потому что я не считаю, что украинский народ является недружественным. Я много раз об этом говорил и повторю: украинцы и русские – это вообще один народ,

– сказал Путин.

В дальнейшем Путин завел старую-заезженную пластинку: мол, на Руси это был один народ, а позже под влиянием внешних факторов его поделили. Он вспомнил, что были "великороссы, малороссы и белороссы", которые являются ничем иным, как одним сообществом.

"Недружественные государства" для России: главное