Украинцы и русские – один народ, – Путин о том, почему Украина не "недружественное государство"
Источник:24 канал
Владимир Путин в очередной раз отличился антиукраинским заявлением. Он отметил, что не видит разницы между украинцами и русскими.
Именно поэтому Россия не внесла Украину в список "недружественных государств". Такое циничное заявление Путин сделал в интервью пропагандистским СМИ.
Интересно Демонстрирует силу, – Фесенко предположил, когда Путин перестал бояться Запада
Почему Украина не в "недружественном списке" России
О том, почему Украину не внесли в "черный список Кремля", Путина спросили во время онлайн-общения с обычными гражданами.
Потому что я не считаю, что украинский народ является недружественным. Я много раз об этом говорил и повторю: украинцы и русские – это вообще один народ,
– сказал Путин.
В дальнейшем Путин завел старую-заезженную пластинку: мол, на Руси это был один народ, а позже под влиянием внешних факторов его поделили. Он вспомнил, что были "великороссы, малороссы и белороссы", которые являются ничем иным, как одним сообществом.
"Недружественные государства" для России: главное
- В конце апреля 2021 года распространили информацию, что Москва начала формировать список "недружественных стран". Соответствующий указ издал глава Кремля Путин.
- Таким образом в Кремле захотели показать, кого считают врагами.
- Главные изменения, которые вводятся с созданием этого списка – запрет найма граждан России для работы в посольствах. Предполагалось, что в список попадет и Украина.
- Впрочем, список утвердили в мае. К нему отнесли только 2 страны: США и Чехию.