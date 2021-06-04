Путин объявил о завершении укладки труб по первой нитке "Северного потока-2"

Владимир Путин заявил, что 4 июня завершили укладку труб по первой нитке газопровода "Северный поток-2". "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом.
Российский президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что заключение первой нитки газопровода завершили буквально несколько часов назад.
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Первую нитку "Северного потока-2" завершили
Сегодня (4 июня – 24 канал) успешно завершили прокладку труб первой нитки "Северного потока-2",
– отметил Путин.
Что касается второй нити, то работы еще продолжаются. Линейную работу, по словам главы Кремля, завершили полностью, включая морской участок. "Осталось – с немецкой стороны труба подошла, с российской – нужно их поднять и сварить, все, но прокладка уже завершена", – добавил он.
Путин также отметил, что "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом. На этой неделе обеспечили готовность российской линейной части газового маршрута в компрессорной станции "Славянская". Этот маршрут непосредственно соединит газотранспортные системы России и Германии.
"Северный поток-2": коротко о главном
- Россия строит "Северный поток-2" для транспортировки природного газа в Европу в обход Украины. Сейчас работы завершили на 95%.
- Долгое время проект блокировали американские санкции. Но 20 мая в США заявили, что не будут продлевать ограничения против газопровода.
- Джо Байден объяснил такое решение тем, что реализацию проекту уже почти завершили, поэтому блокировать его "контрпродуктивно".
- Позже Вашингтон все же одобрил новые санкции против российских компаний и судов, участвующих в реализации "Северного потока-2".