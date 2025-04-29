Ловушка от Кремля: трехдневное "перемирие" имеет несколько подводных камней

Российский диктатор объявил перемирие, которое продлится с 8 по 10 мая. Путин не хочет, чтобы празднование 9 мая в России проходило под звуки воздушной тревоги и ударов украинских дальнобойных дронов. Ведь это будет свидетельствовать о слабости путинского режима.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что россиянам критически важно показать свою победу над Киевом в этом вопросе, если Украину заставят согласиться на это перемирие.

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Что стоит за путинским перемирием?

Больше всего, по словам Жмайло, Кремль стремится расшатать Украину изнутри, делает ставку на срыв мобилизационного процесса. Кроме того, россияне хотят показать, что все то, что предлагает Украина и поддерживают США, она будет отвергать, а взамен навязывать свои правила игры.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что если Украину все-таки склонят к такому сценарию и россияне сами же будут срывать объявленное ими перемирие, то таким образом будут пытаться показать США и Европе, что якобы украинцы недоговороспособны и не соблюдают условия прекращения обстрелов.

Россияне в своем варианте перемирия не предлагают никакого контроля и мониторинга по прекращению огня на эти три дня. Поэтому все это следует воспринимать как очередную ловушку от Кремля, из которой Украине важно выйти,

– подчеркнул Жмайло.

Россия искренне надеется, что если Киев отклонит такой сценарий перемирия, а российские удары будут повторяться, то украинское общество начнет бунтовать. Ведь в Кремле считают, что украинцы доведены до отчаяния и готовы принимать любые условия о прекращении огня.

По словам Жмайло, сейчас важно не попасть в ловушку, в которой наше государство оказывалась во время "Минск-1", "Минск-2", когда объявлялись перемирия, затем россияне их использовали в свою пользу, подтягивали силы, перегруппировывались, накапливали личный состав.

Проанализировав современный ход российско-украинской войны, можно сделать вывод, что прямой запрет бить по территории России позволил россиянам открыть плацдарм на севере Харьковской области в районе Волчанска, Липцев,

– отметил Жмайло.

По убеждению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, Украина сегодня в более сильной позиции, чем в феврале 2022 года, поэтому может себе позволить не заглядывать в рот американцам, а отстаивать свою национальную безопасность.

Отметим, что полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан считает, что Путин использует объявленное им трехдневное перемирие с той же целью, что и раньше, начиная с 2014 года. Он отметил, что главе Кремля временное прекращение огня нужно для того, чтобы улучшить позиции российской армии на фронте и двигаться дальше. Кроме того, его цель – создать благоприятные психологические условия для присутствующих на параде в Москве 9 мая.