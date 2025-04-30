Путин может легко это устроить: полковник запаса сказал, к чему готовиться 9 мая

Глава Кремля готовится к параду в Москве. На днях Путин объявил так называемое перемирие, которое будет длиться трое суток – с 8 по 10 мая. Его следует расценивать как провокацию.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, предположив, что Россия воспользуется оперативной паузой для усиления своих подразделений на линии боестолкновения.

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Вероятность повторения "рязанского сахара"

Сутки от 9 мая, по словам Свитана, будут использоваться россиянами для провокационных действий. Военный эксперт не исключает, что врагом может быть воплощен сценарий "рязанского сахара".

Россия может вывалить кучу взрывчатки на какой-то из своих городов, в частности на Курск или Белгород. Затем обвинить в этом Украину, создать давление на нее ракетами и провести атаку по ней якобы в отместку. Путин может это легко устроить,

– озвучил Свитан.

Военный эксперт объяснил, что ракетная авиаатака готовится, как минимум, неделю. Свитан предположил, что возможно россияне ее уже подготовили. Он отметил, что в Киеве должны это осознавать и предусмотреть серьезные меры безопасности. Поэтому, по его словам, в столице стоит установить дополнительное средство ПВО Patriot.

Отметим, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что объявленное Путиным трехдневное перемирие имеет ряд подводных камней. В частности, Россия стремится продемонстрировать, что все предложенные инициативы Украины отклоняются, что Кремль диктует собственные правила игры по прекращению огня. Он также объяснил, в какую ловушку может попасть Украина.