Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, припустивши, що Росія скористається оперативною паузою для посилення своїх підрозділів на лінії боєзіткнення.

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Ймовірність повторення "рязанського цукру"

Доба від 9 травня, зі слів Світана, буде використовуватися росіянами для провокаційних дій. Військовий експерт не виключає, що ворогом може бути втілений сценарій "рязанського цукру".

Росія може вивалити купу вибухівки на якесь зі своїх міст, зокрема на Курськ чи Бєлгород. Потім звинуватити у цьому Україну, створити тиск на неї ракетами та провести атаку по ній буцімто як помсту. Путін може це легко влаштувати,

– озвучив Світан.

Військовий експерт пояснив, що ракетна авіаатака готується, як мінімум, тиждень. Світан припустив, що можливо росіяни її вже підготували. Він наголосив, що у Києві мають це усвідомлювати та передбачити серйозні заходи безпеки. Тому, з його слів, у столиці варто встановити додатковий засіб ППО Patriot.

Зазначимо, директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що оголошене Путіним триденне перемир'я має низку підводних каменів. Зокрема, Росія прагне продемонструвати, що всі запропоновані ініціативи України відхиляються, що Кремль диктує власні правила гри щодо припинення вогню. Він також пояснив, у яку пастку може потрапити Україна.