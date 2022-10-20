Военное положение не пришло в Россию – Кремль приносит войну только "освобожденным" жертвам
20 октября 2022 , 15:59Читати новину українською
Источник:фейсбук Юрия Христензена
Режим военного положения в России регулирует одноименный закон, содержащий следующие положения.
Преступления, скрытые под "буквой закона"
- Эвакуация объектов хозяйственного, общественного и культурного назначения.
- Отселение жителей РФ в безопасные районы.
- Интернирование (изоляция) граждан иностранного государства, воюющего с РФ.
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Репетиция армии мародеровНапомню, как это было на Донбассе после 2014 года. Десятки украинских предприятий вывезли в Россию (по версии пропаганды – "эвакуировали", "спасли"). Сотни тысяч местных жителей "отселили" в Россию.
Более миллиона "интернировали" в Украину, а остальных под угрозой "изоляции" заставили поменять гражданство.
"Новых граждан", оставшихся без средств к существованию, сначала за небольшое вознаграждение наняли, а затем поголовно принудительно призвали в армию агрессора.
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Военное положение не пришло в Россию. Кремль приносит войну туда, куда достают боевая пропаганда, военная логистика и вооруженные силы агрессора.
Путин объявил военное положение на захваченных украинских территориях: смотрите видео