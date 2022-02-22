Путин в обмен и мир предлагает Киеву признать Крым российским
Владимир Путин заявил, что якобы готов к "урегулированию ситуации". Однако лидер Кремля опять же назвал свое циничное условие.
В частности говорится о признании временно оккупированного Крыма российским. Соответствующую информацию Путин обнародовал 22 февраля во время пресс-конференции.
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Путин пожелал, чтобы Киев признал Крым российским
Владимир Путин заявил, что для долгосрочного "урегулирования ситуации" нужно, чтобы Киев:
- признал российскую аннексию Крыма;
- отказался от вступления в НАТО.
Глава Кремля заявил, что вопрос обсуждали во время встреч с европейскими и американскими партнерами.
По моему мнению, публично это не звучало, но я скажу. Конечно, вопрос звучит, что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированным в долгосрочной европейской перспективе, и чтобы мы могли жить спокойно... Ну я вам эту страшную тайну открою – первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявление людей, проживающих в Севастополе и в Крыму,
– заявил Путин.
Глава Кремля сказал, не понимает, чем решение по итогам так называемого "референдума" в Крыму отличается от решения властей Косово. По мнению Путина:
- второе условие – чтобы Украина сама отказалась от вступления в НАТО и "реализовала идею нейтралитета";
- последнее требование – демилитаризация Украины;
- решение проблемы Донбасса уже якобы "стало неактуальным".
Коротко о последних заявлениях России о "признании" боевиков
- Владимир Путин 21 февраля заявил, что Россия "признает" квазиреспублики на Донбассе. Политик издал специальный указ. Однако не пояснил в документе, о каких именно территориях говорится.
- 22 февраля Путин уточнил и заверил, что якобы Кремль "признает" боевиков по всей границе Луганской и Донецкой областей Украины.
- 22 февраля Путин также подписал законы про ратификацию "договоров о дружбе и сотрудничестве" с псевдореспубликами. "Документы" предполагают "совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз".
- Кроме того, Совет федерации разрешил главе Кремля официально применять войска за рубежом.
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