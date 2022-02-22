Путин в обмен и мир предлагает Киеву признать Крым российским

Владимир Путин заявил, что якобы готов к "урегулированию ситуации". Однако лидер Кремля опять же назвал свое циничное условие.

В частности говорится о признании временно оккупированного Крыма российским. Соответствующую информацию Путин обнародовал 22 февраля во время пресс-конференции.

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Путин пожелал, чтобы Киев признал Крым российским

Владимир Путин заявил, что для долгосрочного "урегулирования ситуации" нужно, чтобы Киев:

признал российскую аннексию Крыма;

отказался от вступления в НАТО.

Глава Кремля заявил, что вопрос обсуждали во время встреч с европейскими и американскими партнерами.

По моему мнению, публично это не звучало, но я скажу. Конечно, вопрос звучит, что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированным в долгосрочной европейской перспективе, и чтобы мы могли жить спокойно... Ну я вам эту страшную тайну открою – первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявление людей, проживающих в Севастополе и в Крыму,

– заявил Путин.

Глава Кремля сказал, не понимает, чем решение по итогам так называемого "референдума" в Крыму отличается от решения властей Косово. По мнению Путина:

второе условие – чтобы Украина сама отказалась от вступления в НАТО и "реализовала идею нейтралитета";

последнее требование – демилитаризация Украины;

решение проблемы Донбасса уже якобы "стало неактуальным".

Коротко о последних заявлениях России о "признании" боевиков

Владимир Путин 21 февраля заявил, что Россия "признает" квазиреспублики на Донбассе. Политик издал специальный указ. Однако не пояснил в документе, о каких именно территориях говорится.

22 февраля Путин уточнил и заверил, что якобы Кремль "признает" боевиков по всей границе Луганской и Донецкой областей Украины.

22 февраля Путин также подписал законы про ратификацию "договоров о дружбе и сотрудничестве" с псевдореспубликами. "Документы" предполагают "совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз".

Кроме того, Совет федерации разрешил главе Кремля официально применять войска за рубежом.

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