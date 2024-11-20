Запад, вероятно, готов: какие последствия почувствует Россия в случае применения ею ядерного оружия

Россия с начала полномасштабного вторжения не перестает угрожать миру ядерной эскалацией. Очередной шаг сделал Владимир Путин, утвердив обновленную ядерную доктрину страны. Это может свидетельствовать о его готовности применить ядерное оружие.

Бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов сказал 24 Каналу, что Запад, вероятно, подготовился к развитию событий в случае применения Россией ядерного оружия. Также изменения в ядерной доктрине связаны со стремлением Кремля остановить атаки Украины по российской инфраструктуре.

Важно Уже обновил доктрину: действительно ли Путин использует ядерное оружие

Путь к стратегическому поражению

Тактический удар по территории Украины, по мнению оппозиционера, не принесет Путину никаких военных преимуществ. Его целью является расширение контроля территорий, но наступать ему придется конвенциональными способами. Поэтому применение ядерного оружия мало что меняет.

Однако это кардинально изменит международный баланс сил, потому что страны Глобального Юга, которые сейчас занимают нейтральную позицию по войне в Украине, неоднократно давали понять, что они против применения ядерного оружия. Ведь это значительно снижает порог запретов в международной политике и в военных конфронтациях.

Тогда другие страны начнут использовать ядерное оружие в локальных конфликтах, а для таких стран как Китай и Индия это не допустимое развитие событий,

– предположил оппозиционер.

В то же время страны НАТО предупредили Путина, что в случае применения им ядерного оружия, он получит серьезный ответ конвенциональными средствами по российской военной структуре.

Поэтому Путин здесь проигрывает. Военным способом он ничего не выиграет, но столкнется с большим количеством негативных последствий,

– отметил Милов.

Относительно стратегической конфронтации с США, то Путин здесь максимально уязвим перед американским конвенциональным неядерным ударом. Фактически весь его ядерный потенциал является ключевой мишенью. Западные руководители и военные специалисты этого не боятся.

Для Путина это путь к стратегическому поражению. Однако он время от времени достает "ядерную карту" и использует для психологического воздействия на политиков и представителей общественности на Западе.

Новый раунд эскалации, по его словам, связан с избранием президентом США Дональда Трампа. Он во время выборов обещал закончить военную конфронтацию. Возможно Путин рассчитывает, что ядерная пугалка сработает на Трампа и его окружение. Это будет дополнительным стимулом, чтобы не обострять отношения с Путиным и уменьшить поддержку Украины.

Поэтому после стольких лет ядерных угроз России сейчас они уже воспринимаются как "белый шум". Однако Запад, вероятно, готов и к серьезному ответу. Готов ли Путин применить ядерное оружие? Сейчас это только слова и никаких серьезных военных преимуществ это ему не даст,

– отметил Владимир Милов.

Напомним, что обновленная ядерная доктрина Кремля предусматривает, что агрессию со стороны любого неядерного государства, однако с участием или при поддержке ядерной страны, там будут считать их совместным нападением на Россию.