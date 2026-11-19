Владимир Путин заявил о неготовности Украины и Европы пойти на компромиссы для мирного урегулирования. Он утверждает, что Киев уклоняется от прекращения войны из-за необходимости проведения выборов.

Как сообщают пропагандистские СМИ, глава государства заявил об открытости Москвы к диалогу по вопросам параметров европейской безопасности.

Каковы подробности?

Россия готова обсуждать свои требования в этой сфере, поскольку считает их полностью законными.

При этом президент подчеркнул, что переговорный процесс в настоящее время заблокирован из-за отказа противоположной стороны от уступок. По его словам, западные столицы вместе с Киевом демонстрируют нежелание учитывать позицию Москвы.

Главным мотивом затягивания боевых действий Путин назвал политические процессы внутри Украины. Глава государства утверждает, что прекращение вооруженного противостояния заставит украинское руководство немедленно объявить о проведении выборов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин 19 ноября обнародовали совместное заявление, в котором отметили недопустимость ядерной войны и необходимость уменьшения глобальных рисков безопасности.

Также лидеры договорились содействовать реформированию ООН, чтобы повысить ее эффективность в поддержании мира и реагировании на международные вызовы.