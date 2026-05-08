Путин обвинил Украину в терроризме из-за срыва авиасообщения на юге России
- Владимир Путин обвинил Украину в "терроризме" из-за атаки дронов на центр авианавигации в Ростове-на-Дону.
- Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что авиадвижение на юге России восстановится за 2-3 дня.
Владимир Путин прокомментировал удар дронов по центру авианавигации в Ростове-на-Дону. Он назвал это "терроризмом".
Об этом он высказался на совещании Совбеза России.
Что Путин сказал о проблемах с авиасообщением на юге России?
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что атака на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону является "актом безусловного терроризма". По его словам, это якобы могло представлять угрозу гражданской авиации, если бы не профессионализм диспетчеров.
Как отметил вице-премьер РФ Виталий Савельев, авиадвижение на юге России должно восстановиться в течение 2 – 3 дней. Инженеры проверяют исправность систем.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в Ростове 8 мая под прицел Сил обороны могли оказаться ряд военных предприятий разного уровня. Вероятнее всего, работали ракетами "Нептун".
Дроны и ракеты масштабно атаковали Россию 8 мая
Украина в третий раз атаковала НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию в Перми, расположенных более чем в 1500 километрах от границы с Украиной.
Также был поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в Ярославской области. Это в 675 километрах от Украины.
На юге России временно закрыли 13 аэропортов после удара дрона по зданию "Аэронавигации" в Ростове-на-Дону.
В российских аэропортах застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров, по прогнозам, ситуация будет только ухудшаться. На юге страны отменили или задержали более 80 рейсов.
Значительные проблемы возникли и в Москве: в Шереметьево, Домодедово и Внуково, по подсчетам журналистов, отменили более 200 рейсов, еще сотни задерживаются.
В Грозном, Чечня, прилетело по району Ханкала, где размещена крупная российская военная база. Второй дрон попал вблизи железнодорожного вокзала в центре Грозного, а это примерно в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова.