Об этом он высказался на совещании Совбеза России.

Что Путин сказал о проблемах с авиасообщением на юге России?

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что атака на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону является "актом безусловного терроризма". По его словам, это якобы могло представлять угрозу гражданской авиации, если бы не профессионализм диспетчеров.

Как отметил вице-премьер РФ Виталий Савельев, авиадвижение на юге России должно восстановиться в течение 2 – 3 дней. Инженеры проверяют исправность систем.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в Ростове 8 мая под прицел Сил обороны могли оказаться ряд военных предприятий разного уровня. Вероятнее всего, работали ракетами "Нептун".

