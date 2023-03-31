Не наш выбор, – у России хватило наглости винить в своих бедах всех, кроме себя
Кремлевский диктатор Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики России. Он цинично заявил, что кардинальные изменения международной жизни заставили Москву "серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования".
В пятницу, 31 марта, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики, в которой определил Россию как "оплот русского мира" и "защитницу православной церкви". Также в документе прописано, что Россия не считает себя врагом Запада. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.
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Россия продолжает цинично врать о своих преступлениях
В Кремле продолжают цинично врать по поводу войны в Украине. В частности, там уверяют, что Запад "принудил принять Россию меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении".
Также в Москве утверждают, что именно США развязали "новую гибридную войну".
"Она направлена на всяческое ослабление России, включая подрыв ее творческой цивилизационной роли, силовых, экономических и технологических возможностей, ограничение ее суверенитета во внешней и внутренней политике, разрушение территориальной целостности. Такой курс Запада приобрел всеобъемлющий характер и закреплен на доктринальном уровне", – утверждают в Кремле.
Другие тезисы концепции Кремля:
- вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников;
- указаны симметричные и асимметричные меры в ответ на угрозы в адрес России;
- предусмотрено, что антироссийские шаги недружественных государств при необходимости будут жестко прекращаться;
- заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.