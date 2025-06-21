"Путин очень этого хочет": Зеленский ответил, выживет ли Украина без США

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится, чтобы Украина осталась без помощи США. Он также отметил, что сейчас для американского лидера Дональда Трампа является приоритетным конфликт между Израилем и Ираном.

Однако Украине важно сохранить поддержку Штатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.

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Что сказал Зеленский о помощи США

По слова президента, для Трампа сейчас, безусловно, вопрос Израиля – Ирана приоритетнее.

"Русские" не смогут реально поддерживать Иран, потому что силенок у них нет. Но будут изображать, что пытаются. И это также знак, я думаю, президенту Трампу. И очень не хочется, чтобы он договаривался с "русскими" на фоне этого не в нашу сторону",

– объясняет Зеленский.

Он отмечает, что украинская сторона со своей стороны дает сигналы и стремится, чтобы ничего не было за кулисами и чтобы президент США выбрал исторически правильный шаг, потому что исторически правильно быть именно с Украиной.

Украинский глава государства в очередной раз напомнил, что Путин является агрессором и в любом случае глава Кремля проиграет.

Зеленский подчеркнул, что для Украины приоритетно сохранить поддержку Америки. В то же время он добавил, что есть европейские страны, которые уже дали соответствующие сигналы, что они будут с Украиной даже в самой сложной ситуации и сделают все, чтобы государство почувствовало, что оно не одно.