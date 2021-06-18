Путин оказался на крючке: как Байден "прижал" главу Кремля на саммите

После встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве не стоит ожидать, что российский глава вдруг изменится. Потому 16 июня мы, скорее всего, стали свидетелями начала гибридной холодной войны.

Почему США придется наносить серьезные удары по России, а стратегия сдерживания, но не диалога с агрессором, станет ключевой в ближайшие годы – читайте далее. Также узнайте, кто с чем вышел из Женевского саммита.

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Встреча Байдена и Путина

До последнего момента никто не был уверен – состоится ли встреча Байдена и Путина вообще. Напомню, американский президент предложил встретиться еще в апреле, но Белому дому пришлось ждать официального подтверждения из Москвы аж до конца мая.

В Кремле банально боялись, что встреча превратится в байденовское публичное отчитывание Путина на тему демократии и прав человека. В Белом доме боялись, что совместная пресс-конференция после саммита превратиться в сцену для игры мускулами кремлевским лидером.

В целом ожидания и тех и других оправдались, правда не в той критической степени, как предполагалось.

К тому же до саммита Путин прекрасно понимал – такой же победной встречи как с Дональдом Трампом в 2018 году, не получится. Байден, в отличие от Трампа, не будет публично хвалить российского президента и заявлять, что ему он верит больше чем американской разведке.

Как прошла встреча Байдена? Президенты встретились в Женеве 16 июня, они общались на протяжении нескольких часов. После провели



Байден отметил, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения. Обсудили также и вступление Украины в НАТО. Уже на следующий день, 17 июня, Президенты встретились в Женеве 16 июня, они общались на протяжении нескольких часов. После провели отдельные брифинги по итогам саммита.Ситуация в Украине была одной из тем, которые подняли лидеры США и России.Байден отметил, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения. Обсудили также и вступление Украины в НАТО. Уже на следующий день, 17 июня, в Кремле заявили , что обеспокоены заявлениями Байдена об Украине и Альянсе.

Потому и Байден и Путин ехали на встречу преследуя свои вполне конкретные цели. И оба даже не готовились к немедленным результатам. Путин хотел картинно продемонстрировать собственную мощь своим же собственным гражданам, россиянам, Байден стремился показать всему миру, что он исчерпал все мирные способы укрощения диктаторов в Восточном полушарии и готов перейти в наступление.

Путин не боится нападок Запада

Но, есть одна огромная проблема – внутри самой России, Путин, похоже, не очень то боится нападок Запада. На пресс-конференции Байден произнес очень важную фразу – Путин до сих пор считает, что США хотят сместить его от власти в России. И глава Кремля к такому сценарию хорошо подготовился и, к сожалению, не боится, что это удастся Западу.



Путин не боиться Запада / Фото Getty Images

У Путина есть все основания чувствовать себя в безопасности пока он сидит в Москве. Что бы ни сказал Байден, или его администрация, это не повлияет на путинское правление в России.

Во-первых, ни одно сообщение Байдена не дойдет до большинства россиян в чистом виде, ведь три четверти россиян черпают информацию из пропагандистских СМИ, а там слова Байдена все-равно отфильтруют, перекрутят и направят в выгодное Кремлю русло.

Данные соцопроса "Левада-Центра" подтверждают, что процент одобрения правления Путина среди россиян все еще составляет около 60%.

Да, поддержка Путина падает начиная с 2015 года, но она все-равно высока. А телевизор всеми силами будет ее поддерживать на нужном уровне. И в третьих, безразличие, или страх самих россиян. Даже апрельские протесты в поддержку Навального, которые прошли в более чем сотне городов, затронули мизерные 0,1% от всего населения страны.

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Часть людей просто запугана, а вот другая, и это страшно, просто больше не верит, что вообще возможно изменить ситуацию в стране. В том же опросе Левада Центра, только 16% опрошенных заявили о готовности идти на митинги. Потому внутри страны Путин не боится никаких заявлений Байдена.

Зачем Путину саммит и пресконференция

Что касается внешнего мира, то на Западе привыкли измерять риски в таком измерении как "будущий имидж страны". Даже Байден об этом упоминал после саммита. Но, после того как долгие годы Путин выступал в США и на остальном Западе в роли главного злодея – ему, похоже, наплевать на какой-то там имидж.

Казалось бы, тогда зачем вообще весь этот саммит, пресс-конференции и дальнейшее обсуждение – как же будут сосуществовать США и Россия?

Байдену важно было, во-первых, публично заявить о приверженности демократии, о защите своих союзников, и о том, что он будет бороться за соблюдение интересов Запада.

А во-вторых, Байден впервые, в путинской же манере, вдруг начал играть мускулами. И это обескуражило Путина. По возвращению в Москву, он даже признался, мол, настоящий Байден – это не тот старик, которого вы все видите, это лидер, который знает, что делает и делает это хорошо.

Результаты самммита

А теперь давайте посмотрим внимательнее не на слова, а на действия после саммита. Очень скоро мы увидим, как послы вернутся в Вашингтон и Москву, а рабочие группы по стратегической стабильности и кибербезопасности начнут совместную работу. Но это всё, скорее, ширма дипломатии, за которой прячутся ответные удары США по России.

Путин сам стал заложником ситуации

У многих пресс-конференция Байдена вызвала смешанные чувства: с одной стороны он заявляет, что отношения с Россией теперь основаны на личных интересах и постоянной проверке, а с другой передает Путину список из 16 стратегических отраслей, на которые Кремлю нельзя наносить кибератаки. Что это? Байден сам передал в руки врага мишени?

Нет, это была мощная уловка и скрытая угроза. Байден подчеркнул, что Путину необходимо принять меры против киберпреступников, которые гипотетически могут нанести удар по этим отраслям, даже если допустить, что Кремль не имеет к этому никакого отношения. А дальше намекнул, если хоть одна отрасль окажется под ударом, США тут же ударят по газовым и нефтяным трубопроводам России.



Путин и Байден / Фото AP

И здесь Путин оказался на крючке – теперь уже плевать кто атакует 16 отраслей США – виноват будет Путин и именно он будет принимать ответный удар. И спустя день после Женевского саммита такой подход подтвердил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Кроме того, Путин сам стал заложником ситуации, отправив под арест Алексея Навального. Теперь Байден уже не рассуждает об имидже России, он прямо говорит – в случае смерти российского оппозиционера, Кремль получит сокрушительный удар.

Украинский вопрос

Байден вроде как поддержал Путина в вопросе того, что конфликт на востоке Украины должен быть урегулирован с помощью Минских соглашений. Но тут же добавил, виденье этих соглашений в Вашингтоне, читай Киеве, сильно отличается от видения в Москве.

А это значит, что Белый дом в любой момент может потребовать от Путина действий по сближению позиций и урегулированию, в противном случае готов направить в Украину летальное оружие.

Но этот разовый саммит, кажется, мало что сделал для достижения долгосрочных стратегических целей сдерживания России от вмешательств во внутренние дела западных демократий. Но и здесь Байден был готов. Его турне по Европе только закрепило единый фронт против России. Уже на следующий день после саммита в ЕС заявили, что не верят, что Путин изменится, а значит пора объяснить ему грани дозволенного в Европе.

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Но, чтобы компенсировать риски такого подхода, Вашингтон намеренно идет и на сотрудничество с Россией с одной целью – вовремя выявлять любые отходы от договоренностей.

Идея Байдена проста – сотрудничать, где это возможно и одновременно давить на Кремль, чтобы постепенно снизить градус его агрессивности. Такая тонкая игра, в которой важно не скатиться в полномасштабную войну, и есть сейчас главным гордиевым узлом для администрации Байдена.