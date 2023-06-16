Я горжусь Зеленским, – главный раввин Украины "закрыл рот" Путину

Владимир Путин 16 июня выполз на так называемый экономический форум и во время этого "шабаша" оскорбил Владимира Зеленского. В частности, назвал украинского лидера "позором еврейского народа". Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил "бункерному".

Главный раввин Украины подчеркнул, что гордится Владимиром Зеленским. Кроме того, он отметил, что весь мир будет гордиться украинским лидером.

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Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир будет гордиться им",

– говорится в сообщении.

Кроме того, Моше Реувен Асман подчеркнул, что в Украине нет неонацистов (о чем регулярно лжет Путин), а есть порядочные люди, защищающие свою Родину.

Детали выступления Путина на "форуме"

На днях в Санкт-Петербурге проходит так называемый "экономический форум". Говорить об экономике России уже нечего: на территории страны-оккупантки процветает разве что ритуальный бизнес. На арену выпустили Путина (или одного из его двойников). "Бункерный дед" ныл из-за контрнаступления ВСУ и оружия, которое получает Украина от стран-союзниц и озвучил несколько абсурдных фейков о войне.