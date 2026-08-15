Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что Москва пытается создать впечатление, будто Путин – человек, с которым еще можно работать, что он способен на добросовестные шаги без каких-либо условий.

Путин и Трамп хотят договориться, но на пути стоит Украина

Такие шаги России – это не щедрость, а попытка послать сигнал США. Этот месседж, скорее всего, адресован прежде всего Трампу. Рашкин напомнил, что подобные истории уже случались после возвращения Трампа в Белый дом: освобождение отдельных американцев из России подавали как доказательство того, что между Вашингтоном и Москвой могут существовать личные каналы влияния, в частности через Дмитриева.

Политический деятель убежден, что для Трампа люди не важны. Если он и отреагирует на освобождение американца, то не из гуманизма, а из политического интереса. Он думает о том, сможет ли получить от Путина какую-то выгоду в дальнейших переговорах.

По мнению Рашкина, Трамп неоднократно демонстрировал, что не ставит человеческую жизнь во главу угла. Даже история с вынужденной пересадкой президента США на другой самолет из соображений безопасности после угрозы со стороны Ирана лишь подтвердила, что для него важнее демонстрация силы, чем реальная безопасность окружающих, например, представителей СМИ.

Была история о том, как Трамп летел из Анкары в Лондон. Его пересадили в другой самолет из соображений безопасности, журналистам сказали закрыть свои окошки и не смотреть, его перевозили на колесиках. Он выглядит слабо. Для политика, построившего свой имидж на силе, это очень плохой сигнал. Трамп этим подставил всех журналистов. Оказалось, что он не был на том самолете, потому что существовала угроза со стороны Ирана. Но все думали, что он там находился. Он не из тех, кого интересует человеческая жизнь,

– убежден Рашкин.

Продолжая тему об освобождении Гилмана, общественный деятель предупредил: находиться в России опасно, и ехать туда и оставаться там со стороны этого американца было глупо. Он подчеркнул, что наличие американского гражданства не защитит человека в нынешней России, это иллюзия.

Рашкин убежден, что Трамп не будет благодарен Путину за освобождение Гилмана. Президент США, по его мнению, воспримет это как сигнал о том, что глава Кремля демонстрирует, что на него можно положиться и продолжать с ним переговоры.

Лимиты и у одного, и у другого – это Украина, которая не дает обоим того, что они хотят. В итоге все попытки Трампа и Путина договориться, заключить какую-то сделку выглядят совершенно бессмысленно, это как делить шкуру неубитого медведя,

– пояснил Рашкин.

Полное интервью с Юрием Рашкиным: смотрите видео