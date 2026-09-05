Путин приказал с сегодняшнего дня и в течение 3 суток не бить по Киеву, – Песков

Владимир Путин, якобы, готов воздержаться от ударов по Киеву в течение трех дней. Российские войска не будут обстреливать украинскую столицу с 5 по 8 сентября.

Об этом в комментарии пропагандистскому изданию ТАСС заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Что известно о частичном перемирии со стороны Путина?

Песков подтвердил, что украинская сторона предложила российской четырехдневное перемирие.

По его словам, после этого Владимир Путин якобы дал указание, начиная с 5 сентября в течение трех дней, не бить по Киеву.

Приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков,

– объяснил Песков в комментарии росСМИ.

Следует отметить, что Украина предлагала России полностью прекратить огонь и на фронте, и в воздухе. Однако диктатор, по словам его спикера, согласился не бить только по Киеву, пока там будут находиться американские дипломаты.

Заявление Пескова прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

То есть Путин дает указание трое суток не бить по Киеву, по гражданским. Но не дает указаний не бить по Киевщине и другим регионам и городам Украины. И это "прекращение огня". Надеюсь, что еще раз все видят, что именно Путин и Россия не хотят завершения войны,

– отметил чиновник.

Напомним, что 5 сентября Владимир Путин готовится принять в Москве спецпосланников Дональда Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. По данным СМИ, они уже приземлились в российской столице. Сообщается, что они привезли новые мирные предложения. Однако в Кремле настроены пессимистично.

Ожидается, что 6 сентября Кушнер и Виткофф посетят Киев.