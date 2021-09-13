Путин отказался от встречи с Зеленским для обсуждения Крыма и Донбасса
Источник:"РИА Новости"
В Кремле заявили, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, если президенты будут обсуждать Крым или Донбасс. Мол, эти вопросы полностью отменяют возможность разговора.
Россия не сторона конфликта, – Песков
Требование украинской стороны обсуждать Крым делает невозможным проведение встречи. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Естественно, обсуждение Крыма невозможно. Поэтому такая формулировка фактически ставит под сомнение вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи,
– заявил пресс-секретарь российского президента.
Не планирует Путин говорить и о Донбассе. Песков в традиционной многолетней манере заявил, что "нас там нет", поэтому о мире говорить не будут.
Что известно о вероятной встрече президентов
- Когда в апреле 2021 года Россия стянула к границе Украины свои войска, Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.
- В то же время глава государства-агрессора позвал украинского президента в Москву, а о Донбассе посоветовал говорить с пророссийскими боевиками.
- Впоследствии Зеленский дал поручение Офису Президента заняться организацией переговоров тет-а-тет.
- По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас россияне не делают никаких шагов, а лишь откладывают встречу.