Путин открыто признал кризис в войне против Украины

Президент России Владимир Путин признал, что у русской армии возникли трудности на войне. О проблемах на фронте диктатор заговорил едва ли не впервые.

Случилось это на российско-азербайджанских переговорах. Путин проводил их лично с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает 24 Канал.

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"Россия сталкивается с кризисами"

Во время выступления на переговорах российский диктатор вспомнил о войне в Украине.

Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в частности, на украинском направлении,

– заявил Путин.

К слову, панические настроения в России в последнее время распространяются с чрезвычайной быстротой. А все, в частности, из-за ситуации в Курщине. Пропагандисты понимают, что российская армия не способна защитить свою страну, а потому призывают россиян "готовиться к худшему варианту" развития событий.

Сразу после разговора о войне в Украине Путин начал рассказывать о другом вооруженном конфликте, к которому причастна Россия – Южный Кавказ.

"Историческая причастность России к ситуации на Южном Кавказе, да и в последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях. Конечно же, в той части, в которой этого требуют стороны", – сказал президент страны-агрессора.

Впервые за долгое время Путин прибыл в Азербайджан

В последний раз Путин ездил в Баку еще в сентябре 2018 года. Алиев же приезжал в Москву в апреле 2024 года.

В этот раз президент страны-агрессора прибыл в Азербайджан в воскресенье, 18 августа.

Перед этим Кремль утверждал, что в Баку обсудят "вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества", а также "актуальные международные и региональные проблемы". Также Путин может обсудить с Алиевым поставки российского газа в Азербайджан.

Кстати, стало известно, что Азербайджан начал поставлять газ в Словению, вытесняя этим постепенно Россию. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR начала поставки газа в эту страну согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанном между SOCAR и крупнейшей словенской газовой компанией Geoplin.

Таким образом Словения присоединилась к Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Сербии и стала девятой страной, покупающей азербайджанский газ.