Болезненный удар для Путина: Atlantic Council объяснила, почему Россия отменяет парады на 9 мая
Источник:Atlantic Council
Всем нам известно, что для России чрезвычайно важен День победы, который отмечают 9 мая. Но в последние дни стало известно, что страна отменяет парады в честь праздника в ряде регионов.
Аналитики изучили ситуацию и пришли к интересному выводу. По их мнению, решение об отмене парадов на 9 мая связано, в частности, с провалом большого наступления, анонсированного еще зимой.
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Путин получил болезненный удар
В организации отмечают, что Россия прикрывается соображениями безопасности. Мол, именно поэтому приняла решение отменить парады в ряде регионов.
Но мнения комментаторов иные. Они считают, что одна из причин – дефицит танков и другой техники. А вместе с тем – желание скрыть реальные масштабы потерь, которые войско России понесло в Украине.
Какой бы ни была настоящая причина, говорят в организации, соответствующее решение – "болезненный удар для Владимира Путина, намекающий на мрачную реальность". Собственно, она омрачает оптимистические пропагандистские рассказы о наступлении, которое не удалось реализовать.
Поражения России растут
- Большое наступление провалилось. Как отмечают в организации, первые несколько месяцев 2023 года, когда и происходило масштабное наступление, не принесли желаемого результата. России удалось добиться лишь номинальных побед. И то ценой безумных потерь как в живой силе, так и в технике.
- Бомбардировка энергетики. Также обратили внимание на зимнюю кампанию атак гражданской энергетической инфраструктуры. Аналитики пишут, что, похоже, и она окончилась неудачей. Украина не только усилила ПВО, но и смогла сохранить свет. Более того, в начале апреля возобновила экспорт электроэнергии в соседние страны Европы.
- Западная поддержка выросла. Путин стремился всеми своими действиями расшатать поддержку Украины. Но за первые несколько месяцев наши союзники, наоборот, еще больше объединились и расширили военную помощь. Речь идет о передаче современных танков, а также истребителей советских времен. А визит Байдена в Киев в феврале являлся ключевым месседжем неизменной решимости Запада поддерживать Украину.
- Путина ищет Гаага. Это еще одна плохая новость для кровавого диктатора. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Его обвинили в военных преступлениях, в том числе похищении украинских детей. Да, на скамье подсудимых он окажется нескоро. Но это означает, что президент России несет репутационные потери.
Парад в Москве уже не будет праздником
В организации подчеркивают, что Путину будет сложно задать правильный тон во время своего выступления на параде 9 мая в Москве. И поскольку реальных побед практически нет, а перспективы мизерные, то он, "скорее всего, будет искать вдохновение во славе прошлого".
Аналитики подчеркивают, что Путин может попытаться провести параллели между нынешней войной и Второй мировой. Но такое сравнение может оказаться неутешительным для кровавого диктатора. В организации припоминают наступление Германии в 1941 году. Тогда Москва провела ежегодный парад в честь Октябрьской революции на Красной площади. И это при том, что в нескольких километрах стояло войско Гитлера.
В противоположность этому, Путин, очевидно, сейчас не способен защитить Россию от гораздо более скромной угрозы со стороны страны, которую он рассчитывал завоевать всего за три дня,
– отметили в организации.
В материале подчеркнули, что в этом году 9 мая для России может стать символом того, что режим Путина продолжает ослабевать.