Путин отреагировал на предложение Зеленского не бить по гражданским

Владимир Путин цинично заявил, что удары по гражданским объектам наносятся якобы только в том случае, если они используются киевскими военными, как в Сумах и Одессе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как отреагировал Путин на предложение

Недавно Владимир Зеленский предложил России отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре. Киев призвал прекратить огонь на минимум 30 суток с возможностью его продления в дальнейшем.

Такое предложение прокомментировал российский диктатор Владимир Путин, отметив, что Россия наблюдала понижение боевой активности Киева во время перемирия, но, по его словам, произошло более 5 тысяч атак. Поэтому ему нужно "разобраться" с предложением.

Киев использует гражданские объекты в военных целях, например вместе с иностранными кураторами пытался организовать в Одессе испытания ракетных систем. Россия проанализирует предложения по мораторию на удары по гражданским объектам и ответит,

– заявил он.

Кроме того, он прокомментировал недавний российский удар по Сумам, заявив, что на момент атаки там якобы происходило награждение военных, участвовавших в боях в Курской области. Напомним, что из-за обстрела погибли именно десятки гражданских.