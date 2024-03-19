Странная история: почему Путин впервые произнес "Навальный" только в день результатов "выборов"

Владимир Путин ни разу в своих речах не упоминал Алексея Навального. Даже после смерти российского оппозиционера глава Кремля не называл его имя, хотя возможность была и во время послания Федеральному собранию России, и во время других выступлений.

Однако, сразу же после переизбрания на пост российского президента Путин заговорил о персоне оппозиционера. Более того, заявил, что когда-то получил предложение обменять Навального. О чем это свидетельствует, предположил 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"В этом есть ирония. Как знаем, Путин боялся называть его имя, после смерти также не называл. Но как только понял, что его переизбрали, начал называть. То есть он боялся, что мертвый Навальный выиграет у него выборы? Так же получается? В чем логика, что его вдруг понесло разговорами о Навальном именно в момент публикации результатов? Болячка только у него в голове", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

Путин хотел "обменять" Навального

Также российский диктатор во время выступления в своем избирательном штабе подтвердил информацию от соратников Алексея Навального о том, что получил предложение обменять оппозиционера. Он заявил, что согласился на обмен – при условии, что Навальный не вернулся бы в Россию.

Впрочем, в Белом доме сообщили, что российский режим никогда не обсуждал с американской стороной возможности по обмену заключенного в России оппозиционного политика Алексея Навального. Переговоры с российской стороной об освобождении граждан Америки, которые заключены в стране-оккупанте, велись постоянно и долго, но никто не говорил об обмене российского оппозиционера.

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Диктатор отметил, что, что Россия "вынуждена будет в какой-то момент", когда посчитает необходимым, создать "санитарную зону" на территориях Украины. Он подчеркнул, что не прекратит "укреплять вооруженные силы России и обороноспособность страны", чтобы достичь целей "специальной военной операции".

Путин провел исторические параллели между РДК и армией Власова и заявил, что из 1,5 тысячи человек потери РДК якобы составляли примерно 800 бойцов. Он заметил, что хотя в России нет смертной казни, но к "предателям" из добровольческих формирований "мы будем относиться как в зоне боевых действий".

Глава Кремля также сказал, что в случае конфликта России с НАТО, мир окажется "в одном шаге" от Третьей мировой войны. При этом российский диктатор заявил, "что вряд ли в этом кто-то заинтересован".