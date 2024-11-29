Недавно свет увидели мемуары экс-канцлера Германии. В них она много писала о Путине. В частности, Ангела Меркель предположила, что несколько лет назад российский диктатор недостойно "воспользовался" ее страхом перед собаками.

Экс-канцлер считает, что Путин сознательно впустил своего лабрадора Кони в аудиторию, где они проводили встречу, зная о ее страхе, ведь российская сторона была предварительно предупреждена об этом. Глава Кремля опроверг "преднамеренность" своего поступка и извинился перед политиком, передает 24 Канал.

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Путин, Меркель и Кони

В 2007 году на встрече Ангелы Меркель и Владимира Путина в сочинской резиденции "Бочаров ручей" присутствовала собака российского президента – лабрадор Кони. Пропагандисты вспомнили, что собака несколько раз подходила к канцлеру, после чего Меркель замирала и, казалось, прекращала слушать главу Кремля. Тогда мир облетели фото лица политика, на котором читался ели скрываемый страх.

Выступая перед журналистами в Казахстане, диктатор обратился к Меркель со словами извинения. Он сказал, что, якобы, не знал о ее страхе перед собаками, и был убежден, что Меркель будет приятно, если Кони будет рядом.

Ангела, пожалуйста, прости меня, я не хотел причинить тебе такую душевную боль. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Прошу прощения,

– сказал он, скрывая улыбку.

К слову, Меркель в своих воспоминаниях описала, как глава Кремля боялся Украины в НАТО.