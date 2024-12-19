"Почти перестал смеяться": Путин заявил, что после вторжения в Украину стал меньше шутить

Кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что он изменился за время полномасштабной войны в Украине. В частности он стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Путина по итогам 2024 года. Отмечается, что один из российских журналистов поинтересовался у главы государства, как последние почти три года изменили его.

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Как Путин изменился с начала полномасштабной войны

Владмир Путин объяснил, что, по его мнению, каждый человек меняется ежедневно и ежечасно, однако последние два с половиной года "были серьезным испытанием для всех".

И для меня, скажу откровенно. Я начал меньше шутить и почти перестал смеяться,

– сказал российский президент.

В то же время Путин после начала вторжения якобы стал совершенствовать свои навыки в сосредоточении внимания на принятии решений.

Также у диктатора спросили, изменил бы он свое решение, если бы вернулся в февраль 2022 года. На это Путин ответил, что "надо было раньше принимать решение" о начале вторжения в Украину, которое он традиционно назвал "специальной военной операцией".