Пашинян поговорил с Путиным: зачем он едет в Иран и в чем глава Кремля мог убедить Армению
Президент России Владимир Путин 31 октября встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи. Сначала он провел двусторонние встречи с каждым из них отдельно.
После Сочи Пашинян отправится в Иран
Во время разговора с Пашиняном российский диктатор, вероятно, "уламывал" его на уступки Азербайджану или, другими словами, на капитуляцию при посредничестве России. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Он отметил, что по первым и непроверенным сообщениям, Путину удалось привязать Пашиняна к оси зла Россия – Иран. Кроме того, похоже, что после встречи с Путиным лидер Армении отправится в Тегеран – на переговоры с Ираном.
С точки зрения Армении это, пожалуй, и объяснимо. В сложной конфигурации на Южном Кавказе Иран – единственный путь, вырывающий Армению из блокады Турции,
– подчеркнул Пионтковский.
Вместе с тем, по его мнению, роль Ирана в сегодняшнем мире очень очевидна – перспектива иранского режима очень неблагоприятна. Особенно она настораживает, учитывая последнее сближение Турции и Израиля. Следовательно, Пионтковский считает, что ступая на этот путь Армения в лице ее руководства допускает серьезную ошибку.
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Армения может выйти из ОДКБ
Напомним, еще в начале октября Никол Пашинян заявил, что ждет от союзников, а именно стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), четкой политической оценке конфликта Армении с Азербайджаном и установления "красных линий" по определенным вопросам.
Он отмечал, что опасения союзников Армении относительно изменения общественных настроений армянского народа относительно ОДКБ не напрасны. Следовательно, Армения вообще может выйти из Организации.