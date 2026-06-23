Путин передумал насчет мирных переговоров с Украиной: что он сказал

Путин передумал насчет мирных переговоров с Украиной. По его словам, теперь он якобы готов к диалогу, но только на основе стамбульских договоренностей.

В то же время он заявил, что атаки Украины не повлияют на ситуацию на фронте. По его словам, это лишь стимулирует Россию выполнять поставленные задачи. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности 23 июня.

Смотрите также: Трамп призвал Зеленского действовать смелее в отношении России, чтобы заставить её сесть за стол переговоров, – СМИ

Что сказал Путин?

Путин заявил, что мирные переговоры были прерваны якобы по инициативе Украины.

Все, что делается в этом направлении сейчас, – для того, чтобы создать для себя благоприятные условия в случае возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров с сильных позиций,

– сказал Путин, комментируя последние удары ВСУ.

Он также напомнил об ударе по автобусу с "белорусскими спортсменами" и ударе по "колледжу" в Старобельске. По его словам, они "не меняют и не могут повлиять" на события на фронте, "на линии боевого соприкосновения, где российские войска освобождают одну территорию за другой".

"Россия готова к переговорам на основе ранее достигнутых стамбульских договоренностей", – добавил диктатор.

Напомним, что в конце мая Россия обвинила Украину в ударе по колледжу в Старобельске навременно оккупированной Луганщине. Но это утверждение было абсолютно манипулятивным. В Генштабе подчеркивали, что ВСУ наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны.

А в середине июня Кремль обвинил Украину в ударе по гражданскому пассажирскому автобусу в Брянской области, который перевозил детскую футбольную команду Беларуси. Это тоже оказалось очередной российской ложью, с помощью которой Россия готовила почву для оправдания своего следующего масштабного наступления на Украину.