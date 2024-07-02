"Он меня боится": как Путин пиарит Дональда Трампа перед выборами

В России любят придумывать, что приход Дональда Трампа в Белый дом существенно поможет им в войне против Украины. Якобы Трамп остановит военную помощь нашему государству. В то же время Путин начал утверждать об обратном.

Владимир Путин всячески пытается откреститься от связей с экс-президентом США. Зато Трамп использует это в собственных целях. Подробнее о такой пиар-стратегии 24 Каналу рассказал Игорь Эйдман – социолог и политолог из Германии.

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Сотрудничество Путина и Трампа

На днях в Соединенных Штатах Америки прошли первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление действующего президента многих разочаровало.

Конечно, тема дебатов в США стала очень обсуждаемой в России.

Пропагандисты использовали эти дебаты, чтобы поиздеваться над Байденом, это очевидно. Они эту повестку дня отработали на 100%. А сам Путин, конечно, пиарит Трампа. Потому что сейчас нужно всячески подчеркнуть, что он не связан с Кремлем,

– отметил Игорь Эйдман.

Владимир Путин сейчас делает вид, что якобы боится прихода Дональда Трампа к власти. В частности, в знаменитом интервью пропагандисту Такеру Карлсону диктатор заявил, что якобы Байден лучше для России, ведь он является "предсказуемым".

"Самовлюбленный Трамп начинает говорить, мол, смотрите меня боится Путин! Но это просто пиар-многоходовка. Путин пиарит Трампа, а Трамп использует это, чтобы получить поддержку избирателей", – объяснил социолог.

! На дебатах Дональд Трамп заявил, что условия Путина по миру в Украине являются неприемлемыми. Он заявил, что если придет к власти, то закончит войну. В то же время не уточнив, даст ли России оставить оккупированные территории себе.

Стоит заметить, что поддержка Трампа после дебатов действительно может несколько вырасти. Зато демократы даже заговорили о том, чтобы изменить кандидатуру Байдена на вице-президента Камиллу Харрис. Необходимость такого шага также отметил и спикер Конгресса США Майк Джонсон.