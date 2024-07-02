Владімір Путін всіляко намагається відхреститися від зв'язків з експрезидентом США. Натомість Трамп використовує це у власних цілях. Детальніше про таку піар-стратегію 24 Каналу розповів Ігор Ейдман – соціолог і політолог з Німеччини.

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Співпраця Путіна і Трампа

Днями у Сполучених Штатах Америки пройшли перші дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Виступ чинного президента багатьох розчарував.

Звісно, тема дебатів у США стала дуже обговорюваною у Росії.

Пропагандисти використали ці дебати, щоб познущатися з Байдена, це очевидно. Вони цей порядок денний відпрацювали на 100%. А сам Путін, звісно, піарить Трампа. Бо зараз потрібно всіляко підкреслити, що він не пов'язаний з Кремлем,

– наголосив Ігор Ейдман.

Владімір Путін зараз вдає, що нібито боїться приходу Дональда Трампа до влади. Зокрема, у славнозвісному інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону диктатор заявив, що нібито Байден кращий для Росії, адже він є "передбачуваним".

"Самозакоханий Трамп починає казати, мовляв, дивіться мене боїться Путін! Але це просто піар-багатоходівка. Путін піарить Трампа, а Трамп використовує це, щоб отримати підтримку виборців", – пояснив соціолог.

Важливо! На дебатах Дональд Трамп заявив, що умови Путіна щодо миру в Україні є неприйнятними. Він заявив, що якщо прийде до влади, то закінчить війну. Водночас не уточнивши, чи дасть Росії залишити окуповані території собі.

Варто зауважити, що підтримка Трампа після дебатів справді може дещо вирости. Натомість демократи навіть заговорили про те, щоб змінити кандидатуру Байдена на віцепрезидентку Каміллу Гарріс. На необхідності такого кроку також наголосив і спікер Конгресу США Майк Джонсон.