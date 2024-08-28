Путин захочет вернуть утраченные территории Курщины: в ЦРУ сказали, какие шансы у диктатора

Россия, скорее всего, попытается осуществить попытку контрнаступления в Курской области. Кремль намерен вернуть захваченные украинскими войсками территории.

Соответствующую оценку озвучил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. По его словам, российский диктатор Владимир Путин проведет контрнаступление в Курской области, но это будут тяжелые бои для РФ.

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Как добавил заместитель директора ЦРУ, украинские воины намерены еще "какой-то период времени" удерживать под своим контролем российскую территорию.

Более того, глава Кремля столкнется с последствиями после того, как Россия потеряла контроль над частью Курской области.

Дэвид Коэн также отметил, что украинские войска намерены еще "какой-то период времени" удерживать под своим контролем российские территории.

Актуально о ситуации на Курщине

Силы обороны Украины продолжают продвигаться в Курской области и устанавливать контроль над российскими территориями. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, сейчас ВСУ контролируют 100 населенных пунктов и почти 1300 квадратных километров.

При этом генерал отмечал, что россияне перебросили из Украины в Курскую область около 30 тысяч солдат.