Путин захочет вернуть утраченные территории Курщины: в ЦРУ сказали, какие шансы у диктатора
Источник:Reuters
Россия, скорее всего, попытается осуществить попытку контрнаступления в Курской области. Кремль намерен вернуть захваченные украинскими войсками территории.
Соответствующую оценку озвучил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. По его словам, российский диктатор Владимир Путин проведет контрнаступление в Курской области, но это будут тяжелые бои для РФ.
Смотрите также Путин отказывается заниматься Курском, – Галлямов объяснил, как диктатор занижает ее значимость
Как добавил заместитель директора ЦРУ, украинские воины намерены еще "какой-то период времени" удерживать под своим контролем российскую территорию.
Более того, глава Кремля столкнется с последствиями после того, как Россия потеряла контроль над частью Курской области.
Дэвид Коэн также отметил, что украинские войска намерены еще "какой-то период времени" удерживать под своим контролем российские территории.
Актуально о ситуации на Курщине
Силы обороны Украины продолжают продвигаться в Курской области и устанавливать контроль над российскими территориями. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, сейчас ВСУ контролируют 100 населенных пунктов и почти 1300 квадратных километров.
При этом генерал отмечал, что россияне перебросили из Украины в Курскую область около 30 тысяч солдат.