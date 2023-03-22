Путин попытается осуществить новые наступления: в Пентагоне говорят, что ближайшие недели будут "критическими"

Российский диктатор Владимир Путин планирует осуществить еще одно наступление. Возможно, ближайшие недели будут "критическими" в войне.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, ВСУ все еще смело воюют в Бахмуте.

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Путин попытается осуществить новые наступления

Кирби считает, что ближайшие недели будут "критическими" в войне. США ожидают, что Владимир Путин попытается осуществить еще одно наступление и, возможно, по многим "разным векторам".

Мы должны убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы Украина была готова к этому,

– подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, США хотят обеспечить, чтобы украинцы могли оградить себя от любого нового российского наступления, имея при этом гибкость "проведения собственных наступательных операций во время и место, размер и масштаб на свой выбор".

Новое наступление России уже началось

16 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала свое новое наступление. Враг пытается вести наступательные действия по нескольким направлениям.

Так, Зеленский убежден, что до контрнаступления украинских войск Запад должен предоставить нам достаточно оружия для успеха наших воинов. Президент подчеркнул, что именно таков путь к миру, ведь Россия понимает только язык оружия.

До этого 13 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оккупанты уже начали свое новое наступление. Поэтому Альянс должен сделать все для того, чтобы предоставить Украине необходимое вооружение для победы.