Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, ЗСУ все ще відважно воюють у Бахмуті.

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Путін спробує здійснити нові наступи

Кірбі вважає, що найближчі тижні будуть "критичними" у війні. США очікують, що Владімір Путін спробує здійснити ще один наступ і, можливо, за багатьма "різними векторами".

Ми повинні переконатися, що ми робимо все можливе, щоб Україна була готова до цього,

– наголосив речник Білого дому.

За його словами, США хочуть забезпечити, щоб українці могли захистити себе від будь-якого нового російського наступу, маючи при цьому гнучкість "проведення власних наступальних операцій у час і місце, розмір і масштаб на свій вибір".

Новий наступ Росії вже розпочався

16 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже почала свій новий наступ. Ворог намагається вести наступальні дії на кількох напрямках.

Так, Зеленський переконаний, що до контрнаступу українських військ, Захід повинен надати нам достатньо зброї для успіху наших воїнів. Президент підкреслив, що саме таким є шлях до миру, адже Росія розуміє лише мову зброї.

До цього 13 лютого Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що окупанти вже почали свій новий наступ, тому Альянс повинен зробити все для того, щоб надати Україні необхідне озброєння для перемоги.