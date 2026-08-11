Россия планирует продолжать войну до 2028 года, – ЦПД

Россия, возможно, готовится к масштабному пополнению армии после выборов. Кремль рассматривает возможность продолжения войны как минимум до 2028 года.

Об этом заявил руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

Что известно о планах России?

Несмотря на предостережения экономического блока, высшее военно-политическое руководство России и близкие к нему олигархи твердо настроены на затяжное противостояние.

Коваленко подчеркнул, что озвученные главой Кремля планы предусматривают призыв в ряды оккупационной армии нескольких сот тысяч человек уже в этом году. Аналогичные объемы мобилизации запланированы и на следующий год, что является прямым свидетельством намерений Москвы не прекращать вооруженную агрессию.

Глава ЦПИ отмечает, что политическое поле в России также полностью зачищено под милитаристский курс. Все участвующие в избирательном процессе партии открыто поддерживают продолжение войны. В то же время единственная политическая сила, выступавшая с антивоенными лозунгами, партия "Яблоко", была официально отстранена от участия в выборах.

В российских властных кабинетах существуют определенные разногласия по поводу целесообразности таких шагов. В частности, экономисты, имеющие непосредственный доступ к президенту России, выступают категорически против изъятия трудоспособных мужчин из реального сектора экономики и отправки их на фронт.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, Россия готовит новую волну мобилизации осенью 2026 года сразу после проведения так называемых парламентских выборов. По данным украинской разведки эти планы подтверждают внутренние документы России.

Президент отметил, что Кремль хочет сначала создать видимость поддержки войны среди россиян, а уже после выборов быстро мобилизовать несколько сот тысяч человек до конца года. Еще столько же, по его словам, могут привлечь в течение следующего года – вдобавок к действующему набору военных по контракту.

Зеленский подчеркнул, что Украина готовится максимально усложнить России реализацию этих планов и не допустить ужесточения ее военного потенциала.